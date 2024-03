Parte la campagna Cie già dedicata alla Carta d' Identità Elettronica

Casal di Principe . Sotto l’egida del coordinamento provincia le di Caserta , guidato dall’On. Gimmi Cangiano, prende il via da Casal di Principe una significativa campagna informativa focalizzata ... (casertanotizie)

Il sesso tra i giovani è ancora per lo più non protetto. Secondo quanto è emerso da un campione di 15.000 intervistati tra gli 11 e i 24 anni, infatti, solo il 43% ha dichiarato di usare il ... (iodonna)

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi scende in campo per le Europee di giugno e lancia il programma e la tournée delle elezioni, che lo vedranno impegnato in tutte le circoscrizioni. La campagna ha ... (ildifforme)