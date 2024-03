Parigi 2024 | russi esclusi da cerimonia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 19.20 Il Cio ha ufficializzato che gli atletie bielo,in gara alle prossime Olimpiadi sotto bandiera neutrale, non parteciperanno alla parata dellad'inaugurazione il 26 luglio "poiché si tratta di atleti individuali". Non è ancora stato deciso nulla per quanto riguarda ladi chiusura, l'11 agosto: in quel caso gli atleti sfileranno tutti insieme, non ci saranno singole delegazioni. Al momento, hanno ottenuto il pass olimpico 12e 7 bielo