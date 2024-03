Parigi 2024 | il Cio | “Al massimo 54 atleti neutrali russi e 28 bielorussi Non parteciperanno a cerimonia apertura”

(Di martedì 19 marzo 2024) Saranno al54 gliche, con lo status di, senza bandiera e inno, potranno prendere parte alle Olimpiadi di. Il numerodibieloè invece fissato a 28. Lo ha stabilito quest’oggi il Comitato Olimpico Internazionale dopo la prima giornata dell’Esecutivo Cio a Losanna. Agli ultimi Giochi, quelli di Tokyo nel 2021, glial via erano 330, i bielo104. C’è un’altra limitazione che riguardae bielo: questiindividuali, che ricordiamo gareggeranno sotto la bandiera neutrale, non potranno prendere parte alla ...

