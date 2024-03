Pareggio amaro per la Kappabi

(Di martedì 19 marzo 2024) Weekend senza battute d’arresto per le tre formazioni del maceratese nel panorama nazionale del calcio a5, anche se al livello più alto, la A2, per Potenza Picena è maturato unpoco gradito. Lastava conducendo 3-4 a Grosseto contro l’Atlante ultimo e proprio negli ultimi secondi i toscani sono riusciti a raggiungere il pari. Un 4-4 scoppiettante sì ma parecchio bruciante, anche perché il blitz avrebbe già garantito ai potentini la matematica partecipazione ai playoff con 2 turni di anticipo. La situazione adesso è la seguente:quinta con 28 punti, 3 in meno della Dozzese e 5 in più sul Russi, ma i potentini nella prossima e penultima giornata riposeranno (i romagnoli l’hanno già fatto). Complice la sosta in arrivo latornerà in campo addirittura sabato 13 aprile. Scendendo alla ...

