Papà più vecchi d’Europa | all’Italia il primato | i dati parlano chiaro

(Di martedì 19 marzo 2024)piùil: gli ultimiemanatiIn Italia, diventare, non è una priorità. Specialmente in questi ultimi anni visto che tendono a spostare questo “appuntamento” quanto più avanti possibile. Numeri diversi, invece, arrivano da altri Paesi europei che tendono ad anticipare il tutto. Gli ultimirivelati dall’Istatmolto: in Italia si diventaa 35,8 anni. In Francia a 33,9, in Germania a 33,2, in Inghilterra e Galles a 33,7. Un fenomeno che riguarderebbe quasi il 70% deiitaliani. Iitaliani sono i più...

Oggi ci pensa Papà . Sono sempre più numerosi i padri che chiedono il congedo di paternità per prendersi cura dei figli nei primi mesi di vita. Non arrivano ancora ai livelli... (leggo)

Italiani papà più vecchi d'Europa, primo figlio a 36 anni e oltre: I più recenti dati Istat indicano che in Italia si diventa papà mediamente a 35,8 anni, mentre in Francia a 33,9 anni, in Germania a 33,2, in Inghilterra e Galles a 33,7 anni. Un fenomeno sempre più ...

Festa del papà: quanto sono bravi i padri ai fornelli!: Infine, una nota dolente: anche i papà più bravi in cucina tendono a lasciare dietro di sé, a lavori conclusi, un campo di battaglia: in un terzo dei casi non si degnano di riordinare quando hanno ...