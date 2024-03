Papà | grazie perché… mi hai reso un fiero tifoso dell’Inter come te!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024) Ogni figlio dovrebbe ringraziare il proprio padre per i valori trasmessi. Ma chi ha ereditato il DNA nerazzurro un po’ di più. Allora, perché mi haiun degno. DA PADRE IN FIGLIO – «Perché tifi l’Inter?». Le probabilità che la replica a questa domanda contenga il sostentativo ‘’ sono altissime. Una risposta scontata, forse banale, ma nella maggior parte dei casi terribilmente veritiera. Dietro a un piccolo, grande,interista – ma non solo – c’è quasi sempre un padre orgoglioso, che consapevolmente o meno è riuscito a trasmettere, tra i tanti valori morali, anche la propria fede calcistica. Nella gioia ma, soprattutto, nel dolore, condividere la stessa passione consolida un legame già di per sé forte e indissolubile, ...