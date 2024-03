Pallanuoto | la Pro Recco vince a Spalato | poker di Ivovic | Campioni d’Europa al comando in Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) La Proha sconfitto lo Jadran per 13-10 e ha così conquistato la seconda vittoria nella seconda fase a gironi delladimaschile. Isi sono imposti a(Croazia), facendo la differenza nei primi due quarti (chiusi entrambi sul 3-1) e confermandosi aldella classifica del gruppo A insieme al Novi Beograd, prossimo avversario della corazzata ligure (il 2 aprile in terra serba). I biancocelesti, ora a quota sei punti in graduatoria, hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, riservata alle prime due classificate del raggruppamento. Aleksandarè stato il grande protagonista della serata. Il ...