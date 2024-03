Pallamano | Qualificazioni Europei 2026 | l’Italia inserita in terza fascia

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo il successo nel confronto con il Belgio, relativo al secondo turno delleai Mondiali 2025, la nazionale italiana maschile dipensa al futuro. Per la squadra del dt Riccardo Trillini il focus si è spostato sul sorteggio delleagli, che si terrà il prossimo 21 marzo alle ore 16.30. Queste le fasce in cui sono state inserite le squadre, fra cui anche, che fa parte del terzo slot. Urna 1: Germania, Spagna, Ungheria, Croazia, Islanda, Slovenia, Portogallo, OlandaUrna 2: Austria, Montenegro, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca, Nord Macedonia, Faroe, GreciaUrna 3: Bosnia Herzegovina, Slovacchia, Belgio, Svizzera, Romania, Lituania, Ucraina, ITALIAUrna 4: Finlandia, Israele, Estonia, Georgia, Turchia, Lussemburgo, Kosovo, ...

24-19 Perfetto il diagonale vincente di Marco Mengon. 23-19 Stavolta è Danesi a trasformare il 7 metri. 23-18 Ancora 7 metri per il Belgio a causa del fallo ...

19:40 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio.

