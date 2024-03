Palermo | sequestrate sei tonnellate di gpl | bombole pericolose e commercio abusivo

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Si intensificano le attività disposte dal Comando Provinciale di, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, tese a verificare, tra le altre cose, il corretto stoccaggio e la presenza delle dovute autorizzazioni dei distributori diGPL (gas propano liquido). Nei giorni scorsi i militari del 2 Nucleo Operativo Metropolitano dihanno sottoposto a sequestro, in due distinti interventi, 5960 kg di prodotto petrolifero liquido, presente all’interno di 563. I contenitori di GPL, risultati “ammassati” in locali non idonei e privi di areazione, sono riconducibili a due imprese palermitane che, sebbene sprovviste delle previste autorizzazioni necessarie per la vendita di prodotti esplodenti, commercializzavano al dettaglio il combustibile ...

Commercio illegale di uccelli: blitz dei carabinieri nel cuore del mercato di Ballarò, sequestri e denunce - Nuovo sequestro di fauna protetta a Palermo. I carabinieri forestali del nucleo Cites del Centro anticrimine Natura del capoluogo, con i quali da anni collabora il Gruppo di volontari Adorno, sono ...palermotoday

Contrabbando e commercio abusivo di 6 tonnellate di Gpl, sequestrate 563 bombole - Si intensificano le attività disposte dal Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, tese a ...98zero

Palermo, bombole di gpl conservate in magazzini abusivi: denunciati - Palermo – I finanzieri dal comando provinciale di Palermo hanno sequestrato in due interventi, 5960 chili di gpl in 563 bombole. I contenitori di gpl, “ammassati” in locali non idonei e privi di ...livesicilia