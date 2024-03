Palermo | scene di guerriglia urbana a Ballarò durante le vampe di San Giuseppe | sassi e bottiglie contro la polizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)e pezzi di vetrovigili del fuoco e forze dell’ordine.di, dove dal primo pomeriggio si sono intensificate le tradizionali ‘di San’, che già nei giorni scorsi hanno interessato la città. Dall’Albergheria alla Kalsa sono state date alle fiamme cataste di legna, vecchi mobili e persino elettrodomestici con denso colonne di fumo visibili in diversi quartieri della città. “Gli interventi sono stati svolti in continua sinergia con le forze dell’ordine:, carabinieri e guardia di finanza – fanno sapere dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di-. Purtroppo, però, anche quest’anno come i precedenti si registrano ...