Palermo | la guerriglia urbana per i roghi delle vampe di San Giuseppe | bottiglie | uova e mobili contro la polizia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Ieri, 18 marzo, si sono viste scene dia Ballarò nel mercato storico di: alcuni giovani hanno dato fuoco a una vampa di Sanin piazza San Saverio. Quando è arrivata lasi sono verificati lanci dio. Mentre un’altra catasta di legno ha preso fuoco in via Tiro a segno nei pressi della struttura abbandonata. Dal luogo del rogo si sono innalzate fiamme alte diversi metri e una coltre di fumo bianco ha invaso l’intera zona. Lanci dianche alla Kalsa, in zona Oreto, allo Sperone, nella zona dell’ospedale Civico e a Sant’Erasmo. In alcuni casi ragazzi e adulti radunati nella zona’ sono riusciti a dare fuoco alla ...