Paladina | il ponticello e la protesta dei residenti | “Ci hanno messo meno a rifare il Morandi”

(Di martedì 19 marzo 2024). Un ponte dovrebbe unire, ma in questo caso divide. Quasi un anno fa, la sera del 1° marzo 2023, un autocarro, transitando per il sottopasso di via Paglia a, ha distrutto ilpedonale di via Leonardo da Vinci, che collegava la zona residenziale con le scuole e la palestra consortile. L’uomo alla guida, in evidente stato confusionale, è stato poi ritrovato e fermato nella zona di Sombreno. Fortunatamente, data anche l’ora tarda, nessuno era in transito sulla passerella, zona dove solitamente, di giorno, transitavano decine di studenti. Il peggio è stato evitato, ma il disagio resta. Da quel giorno, ile la strada sottostante sono stati chiusi al transito, causando notevoli problematiche: “Via Paglia veniva utilizzata principalmente daiper accedere ai box ...