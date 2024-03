Pago ancora il prezzo del lavoro durante il Covid Speranza spiega perché non si candida in Basilicata

(Di martedì 19 marzo 2024) "Chi in queste ore ha accostato il mio nome allatura a Presidente della Regionerimuove il carico di responsabilità che ho avuto sulle mie spalle negli oltre tre anni di mandato a cui ha fatto seguito anche una clamorosa inchiesta giudiziaria". E' con queste parole che il deputato Robertoha volutore sui suoi canali socialha scelto di non correre cometo presidente nella sua regione di nascita. Ipotesi che era stata rilanciata negli ultimi giorni, dopo il naufragio delle diverseture del campo largo. "A chi parla di 'generosità' vorrei ricordare che ilche io e i miei affetti più cari abbiamo pagato per l’impegno degli anni delè stato altissimo e purtroppo non si è ...

