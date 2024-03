Paddington: Rachel Zegler ha ufficialmente lasciato il cast, ecco perché - Dopo le indiscrezioni arrivate lo scorso ottobre, ormai è stato confermato che Rachel Zegler ha lasciato il cast di Paddington 3, il nuovo film del franchise con protagonista l'orsetto nato dalla ...movieplayer

Paddington 3, Rachel Zegler lascia il cast: la star di Biancaneve è stata sostituita - Rachel Zegler non farà parte del cast del terzo capitolo cinematografico di Paddington, confermando i rumor che circolavano da diverso tempo.cinema.everyeye

Rachel Zegler Will No Longer Be in Paddington 3 - Another casualty from the SAG strike hit the news this morning when it was revealed that Rachel Zegler will no longer star in Paddington 3. The film's official title is Paddington in Peru, and it ...mensjournal