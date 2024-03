OZz in scena al Teatro Verdi tra mancanza | stupore e divertimento familiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – Terzo e ultimo appuntamento per famiglie e bambini aldi Monte San Savino nell’ambito della rassegna “Andiamo a” a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Domenica 24 marzo, con inizio alle 17:30, la compagnia Kanterstrasse porterà in“OZz – Dellae dello” con Simone Martini, Alessio Martinoli ed Elisa Vitiello. Regia di Simone Martini, drammaturgia di Simone Martini con la collaborazione di Alessio Martinoli, disegno luci di Simone Benucci, scene di Eva Sgrò, costumi di Silvia Lombardi, collaborazione animazioni di Nicole Pauline Falcioni, video di Blanket Studio, foto di Mario Lanini. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico a partire ...