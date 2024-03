Ostra A Coverciano il commosso ricordo di Andrea Tisba

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) Una delegazione è partita dalle Marche con la madre di, Adriana, e Giovanissimi e Allievi della squadra locale, 19 Marzo 2024 – Una giornata di grandi emozioni per la famigliae l’Calcio quella di lunedì 18 marzo nel tempio del calcio italiano, il Centro Tecnico Federale di. Una giornata neldi una persona e un calciatore che se ne è andato troppo presto,, calciatore dell’, club attualmente primo in classifica nel girone C di Seconda Categoria, ma anche dell’OlimpiaVetere e dell’Ostrense calcio a 5, morì tragicamente a soli 25 anni assieme al padre Giuseppe, 65, nell’alluvione che travolse Senigallia e la valle del Misa e ...