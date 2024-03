Ostia | sopralluogo nei luoghi simbolo della lotta alla mafia | “Il X Municipio presidio di sicurezza e legalità”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – “Questa mattina mi sono recato con i membriCommissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di degrado edelle periferie, presieduta dall’On. Alessandro Battilocchio, presso lo stabilimento MECS di Capocotta, oggetto nei giorni scorsi di un attentato incendiario, e presso una villa in via Braies all’Infernetto sequestratacriminalità organizzata, un edificio che sarà presto destinata a uno scopo sociale a favore delle persone con disabilità nell’ambitolegge sul “Dopo di noi” grazie al lavoro in sinergia tra Asilo Savoia, Comune di Roma e Regione Lazio. La presenza delle Istituzioni in questialle mafie sul territorio segnala che qualcosa sta cambiando, che ...