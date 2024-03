Ostia | camion si ribalta sulla scogliera | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 marzo 2024) L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 7 di questa mattina per un incidente che ha coinvolto un. I soccorritori si sono precipitati in piazzale Magellano adove un autocarro si eratosi– ilcorrieredellacitta.comAutista incastrato nella cabina L’autista, rimasto incastrato all’interno della cabina è stato estratto in discrete condizioni dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure sanitarie dei medici del 118. L’intervento è tutt’ora in corso per la messa in sicurezza del mezzo pesante. Sul posto è accorsa anche la Polizia di Statosi...