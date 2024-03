Ostia | camion si ribalta sulla scogliera | autista salvato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Unsi èto oggisu cui si lavora a, davanti alla spiaggia sul litorale di Roma. Dalle 7 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento disono intervenuti nell'area centrale di Piazzale Magellano per ilmento di un mezzo direttamente. L', rimasto incastrato all'interno della cabina è stato estratto in discrete condizioni dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure sanitarie. L'intervento è proseguito con la messa in sicurezza del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e 118. — [email protected] (Web Info)