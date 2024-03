Osimhen | niente nazionale | passerà i prossimi giorni a smaltire i fastidi

Episodio da MOVIOLA in Barcellona-Napoli per l’intervento di Cubarsì in area di rigore su Osimhen . Sembra esserci un contatto, anche se probabilmente lieve, ed è l’attaccante nigeriano a prendere ... (sportface)

Episodio da MOVIOLA in Barcellona-Napoli per l’intervento di Cubarsì in area di rigore su Osimhen . Sembra esserci un contatto, anche se probabilmente lieve, ed è l’attaccante nigeriano a prendere ... (sportface)

Continua la polemica a causa del mancato rigore in Barcellona-Napoli per il fallo di Cubarsì su Osimhen, particolare ricostruzione da Milano . Una sconfitta che fa parecchio male al Napoli, quella ... (spazionapoli)

Napoli, Roma, Fiorentina e Turchia: le ultimissime - niente nazionale per Osimhen e Ndicka. Le condizioni di Barone continuano a preoccupare. Il Fenerbahce pensa a ritirare la squadra ...corrieredellosport

Napoli, Osimhen non rischia: niente Nigeria. Ecco come sta - Ma questa è un’altra storia. Accordo per Traore: niente Costa d'Avorio In questi giorni, insomma, Osimhen si dedicherà a smaltire definitivamente i fastidi e i problemi accusati sin dal rientro dalla ...corrieredellosport

SSCN - Dott. Canonico: "Osimhen I tifosi stiano tranquilli, meglio saltare una gara che 6 o 7 partite" - NAPOLI - Il dottor Raffaele Canonico, responsabile dell'area medica del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in merito alle condizioni di Victor Osimhen, attaccante azzurro: "I tif ...napolimagazine