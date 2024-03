Oroscopo Paolo Fox mercoledì 20 Marzo 2024 | Bilancia eccellente

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 19 marzo 2024) L’diFox per oggi,20Ariete Giornata migliore. Nuove idee e sorprese in amore. Questa sera sarai affascinante e convincente. Toro Le tensioni in questonon mancano. Sei fin troppo elegante, cerca di non esagerare. Gemelli Luna positiva e favorevole alle donne in attesa di un figlio. Grande fascino in arrivo. Cancro Segui il tuo intuito: ci sono ottime opportunità di guadagno. Puoi rafforzare l’amore, ma modera la gelosia. Leone La Luna ora è nel tuo segno zodiacale: queste sono giornate grintose e piene di azione. Vergine Non cedere al pessimismo. Hai bisogno di fare scelte chiare, l’amore chiede pazienza.Aspettodella Luna: in arrivo un periodo di recupero, avrai più ...