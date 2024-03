Oroscopo Branko martedì 19 Marzo 2024 | Cancro viaggiatore

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 19 marzo 2024) L’diper oggi,19Ariete Cari Ariete, nel corso delle prossime ore la Luna dissonante rischierà di creare qualche imprevisto fastidioso, un rallentamento o addirittura il rinvio di qualcosa. Toro Cari amici del Toro, la prossima sarà una giornata interessante per quanto riguarda affari e trattative, compravendite e situazioni in cui girano dei soldi. Gemelli Cari Gemelli, affari alla grande anche per voi che, come gli amici del Toro, potrete concludere una buona operazione grazie a Mercurio in buon aspetto.Cari, nel corso delle prossime ore saranno assolutamente favoriti gli spostamenti, siete protetti da stelle viaggiatrici che vi incoraggiano a fare le valigie e partire. Leone Cari amici del Leone, non tutte ...