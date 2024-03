“Ormai ci siamo E l’emozione cresce“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Ciak si gira anche negli elegantissimi ambienti dell’Atelier Ricci in via San Paolino. “Saranno da noi nei prossimi giorni – fa sapere la titolare, Patrizia Ricci –. Qui gireranno la scena in cui il protagonista commissiona un abito sartoriale al ’nostro’ Vittoriano Bertozzi. Occuperanno tre sale, tra cui quella verde e quella più ampia. Porteranno il loro mobilio, ma ’terranno’ il grande tavolo che è effettivamente quello su cui si lavora. Ci sono tutti i presupposti perchè venga fuori una bella cosa e dal sapore autentico“. Un po’ come è stato sempre il lavoro di Patrizia Ricci e di suo padre Piero, fondatore dell’Atelier di cui tra l’altro ha curato la ristrutturazione in ogni minimo dettaglio, dalla seta damascata lucchese alle pareti, alle tende e ai mobili d’epoca. Piero Ricci ha spesso vestito attrici e cantanti con una particolarità: abiti perfetti senza prendere le misure. ...