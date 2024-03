Orlandi | sul tavolo di Ratzinger ' solo echi di stampa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Sulla scrivania di Benedetto XVI c'era un fascicolo su Emanuelama si trattavadi ritagli di. Lo riferisce il Prefetto dell'Archivio vaticano, monsignor Sergio Pagano, il quale ribadisce che nello stesso archivio "non c'è una riga". E se fascicoli veri non ci sono "non possono fabbricarsene di falsi" continua Pagano parlando a "La Torre di Babele" su La7, rivolgendosi indirettamente a Laura Sgrò, la legale degli, che secondo il Prefetto aveva visionato in Segreteria di Stato questo fascicolo contenenti glidella. Sgrò replica: "Io non ho mai visto fascicolo alcuno riguardante Emanuelae la sola delusione che ho manifestato nel corso degli anni è quella conseguente al costante silenzio ricevuto nonostante le ripetute ...