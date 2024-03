Orbetello | Fedagripesca Toscana | “Troppi cormorani | ecosistema e pesca a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 - "L'e le attività dinella laguna disono a serioper la sovrappopolazione dei, che ormai regnano incontrastati". A dirlo è Andrea Bartoli, vicepresidente di. "Il problema deiè un problema che da sempre affligge le lagune, non solo quella, ma le regolamentazioni attuali impediscono di fatto l'equilibrio dell'- dice Bartoli - il sovradimensionamento ha raggiunto livelli mai visti prima". "Mangiano pesci come orate, spigole e muggini ma anche le anguille, considerate specie protetta e per le quali itori, con l'ultima legge del 2024 subiscono uno stop alla ...