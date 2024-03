Omicidio Giogiò | la difesa chiede la messa in prova | il Pm propone 20 anni di carcere

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl pm della Procura dei Minori ha chiesto 20diper il 17enne imputato dell’di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso la sera del 31 agosto scorso a Napoli. Si attende ora la decisione del giudice. L’avvocato del 17enne imputato per l’del giovane musicista ha chiesto oggi al giudice lainper il ragazzo. La richiesta è stata fatta dal legale Davide Piccirillo. Il pm del Tribunale si è opposto alla richiesta su cui si pronuncerà il giudice. In aula all’udienza era presente anche Daniela Di Maggio, la madre del 24enne ucciso con un colpo di pistola ad agosto 2023 in Piazza Municipio a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, 19 marzo 2024 – È iniziato oggi il processo per l’ Omicidio di Giogiò , il musicista 24enne ucciso quest’estate a Napoli durante una lite scoppiata per caso. Una folla di amici, familiari e ... (quotidiano)

Inizia il processo per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo. La madre: 'Giustizia o sarà rivoluzione': I manifestanti hanno appeso un grande striscione all'ingresso del tribunale con la scritta 'Vogliamo giustizia per Giogio'' e molti sono con strumenti musicali perchè Giogiò che era un musicista di ...

Omicidio Giogiò, si apre il processo oggi a Napoli. Il grido della madre: "Giustizia o rivoluzione": Striscioni per Giogiò oggi davanti al Tribunale dei Minori di Napoli per l'avvio del processo per omicidio a carico del 17enne che sparò uccidendo Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il 31 agosto del 2023 in Piazza Municipio a Napoli. I manifestanti hanno appeso un grande striscione all'ingresso ...