Omicidio Giogiò Cutolo | 17enne condannato a 20 anni di carcere

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) –al massimo della pena prevista per i minori ilaccusato di aver sparato aGiovan Battista, il 24enne musicista dell'orchestra Scarlatti di Napoli ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio. Il gup del tribunale per i Minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto la richiesta dell'accusa. "Fu unvolontario e senza alcuna motivazione" è stata la ricostruzione dell'accusa, condivisa dal giudice che, con rito abbreviato, hail giovanissimo imputato a vent'di. Il giudice aveva rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata dall'avvocato Davide Piccirillo per il suo assistito. In aula erano presenti sia mamma Daniela, insieme all'avvocato Claudio Botti, ma ...