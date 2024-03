Omicidio Giogiò | 20 anni al 17enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 14.40 E' stato condannato a 20di carcere ilaccusato dell'di, il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo ucciso lo scorso 31 agosto in piazza a Napoli.Lo ha deciso il giudice del Tribunale dei Minorenni di Napoli accogliendo la richiesta del Pm. La mamma, Daniela, a caldo:"gistizia è fatta".Il figlio fu ucciso per una te nata per quelli che si definiscono futili motivi per una lite nata per uno scooter fuori posto.Il ragazzo era una promessa del canto. La mamma partecipò quest'anno a Sanremo emozionando tutti.