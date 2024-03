Omicidio di Giovanbattista Cutolo | tensioni davanti al Tribunale dopo condanna a 17enne

Si era rifugiato in Spagna per sfuggire alle ricerche delle forze dell’ordine. Dopo mesi di indagine e grazie anche a un blitz della polizia locale Anthony Mucci, considerato uno dei complici del ... (teleclubitalia)

Napoli, 30 gennaio 2024 – arrestato in Spagna uno dei complici del 17enne accusato di aver sparato a Giovanbattista Cutolo , il giovane musicista conosciuto come Giogiò ucciso la notte del 31 agosto ... (quotidiano)

Tragedia Giogiò Cutolo: 20 anni di carcere per il babykiller - Il giudice del Tribunale dei Minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha emesso una sentenza di 20 anni di carcere per il giovane di 17 anni accusato dell'Omicidio di Giovanbattista Cutolo, noto come ...abruzzo24ore.tv

Giovanbattista Cutolo, la madre dopo la condanna del killer: “Abbiamo scritto una pagina di storia” - Condannato a 20 anni di galera il 17enne che ha ucciso Giovanbattista Cutolo la notte del 31 agosto 2023 in piazza Municipio, a Napoli. Grande gioia espressa ...lapresse

Omicidio di Giogiò, vent'anni per l'imputato. La mamma del giovane musicista: «Giustizia è fatta» - Il giudice ha accolto la richiesta dell'accusa per il 17enne che ha ucciso Giovan Battista Cutolo, il musicista 24enne assassinato a Napoli il 31 agosto del 2023. La madre di Giogiò, Daniela Di Maggio ...vanityfair