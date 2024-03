Omicidio di Giogiò | l' imputato condannato a 20 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) E' statoa 20di carcere il giovane diciassettenne accusato dell'di, il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo ammazzato lo scorso 31 agosto a Napoli. Lo ha deciso il giudice del Tribunale dei Minorenni di Napoli accogliendo la richiesta formulata dal pm. A pronunciare la sentenza è stato il gup del Tribunale dei Minorenni, Umberto Lucarelli. A chiedere i 20di carcere è stato il pm Francesco Regine. In precedenza, l'avvocato dell'aveva chiesto la messa in prova per il 17enne, richiesta non accolta dal giudice.