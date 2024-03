Olivotto UniFi | “Identificare cardiomiopatie per prevenire morte improvvisa”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – Colpisce sportivi e persone che non praticano attività fisica, la cardiomiopatia che ?in forma lieve? permette ?una vita completamente normale, ma l’obiettivo èqueste persone perla? e curarle grazie anche a ?nuove terapie mirate?. Lo ha detto all?Adnkronos Iacopo, responsabile dell’Unità di cardiomiopatia Dipartimento di medicina sperimentale e clinica università di Firenze, oggi al Senato, nel corso della presentazione del report italiano sulle, iniziativa che rientra nel progetto ?Cardiomyopathies Matter?, promosso da Bristol Myers Squibb a livello europeo e ora anche in Italia. Emblematico è il caso di ?Domenico Fioravanti, campione olimpico di nuoto che aveva una cardiomiopatia ...