Oggi il tavolo in Prefettura Fenomeno che preoccupa Ai raggi x gli ultimi episodi

(Di martedì 19 marzo 2024) Un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato d’urgenza dalla prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, già perpomeriggio, dopo l’escalation didi criminalità che hanno investito Firenze e, in particolare, alcune zone ’sensibili’, a cominciare dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. In questo week end di fuoco, subito dopo l’omicidio in diretta video (ripreso dalle telecamere di sicurezza della città) del 19enne accoltellato per rapina, prefetta e vertici delle forze dell’ordine hanno avuto contatti costanti per definire il perimetro deglibalzati prepotentemente alle cronache: la rissa in via Palazzuolo tra bande rivali di tunisini e marocchini, le aggressioni alle Cascine, la rapina davanti al Mc Donald’s maturata in un ambiente degradato. Un crescendo di paura che ha innescato un ...