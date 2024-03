Odissea per il farmaco salvavita | Enzimi pancreatici introvabili E all’estero costano tre volte di più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Creon, ilper il trattamento della ridotta o insufficiente funzione del pancreas, rimane ancora introvabile. Rimbalzata sulle cronache nazionali per l’appello lanciato dal rapper Fedez, la carenza delsi fa sempre più pesante tra quegli ammalati per i quali il Creon è un vero. Come nel caso di Marilena Macaluso, insegnante di religione in una scuola primaria cittadina, che il 7 marzo scorso ha scoperto di non poter più contare sulla distribuzione delalla farmacia ospedaliera: le dicono "che non ne hanno più, perché non arriva neanche d, essendoci molta carenza anche lì", racconta. La storia di Marilena diventa la storia di una battaglia per vedere riconosciuti i diritti alla cura per lei e per tante altre persone che stanno vivendo la medesima sorte. ...