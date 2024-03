Odio e minacce di morte | mi pesa parlarne | Speranza spiega perché non si candida

(Di martedì 19 marzo 2024) "Sento il dovere di chiarire le ragioni per cui non ho dato, già molti mesi fa, la disponibilità armi alla guida della Regione Basilicata": Robertolo ha scritto su Facebook, rispondendo così a chi lo ha accusato di non essere sceso in campo col centrosinistra in vista delle regionali del 21 e 22 aprile. "Ho letto alcune ricostruzioni, a mio giudizio insensate, che partono però sempre da una rimozione di fondo che per me è inaccettabile - ha proseguito- cosa ha significato e quali siano le conseguenze dell'essere stato ministro della salute durante la pandemia da Covid 19". "Chi in queste ore ha accostato il mio nome allatura a Presidente della Regione Basilicata rimuove il carico di responsabilità che ho avuto sulle mie spalle negli oltre tre anni di mandato a cui ha fatto seguito ...

Un pugno nello stomaco. Uno schiaffo in faccia. Una bomba mediatica. Quella scelta da Alessandra Amoroso è davvero qualcosa che non si è mai visto a Sanremo perché quella che doveva essere una ... (milleunadonna)

Perquisizioni della Polizia in corso a Ferrara : 24 indagati per apologia del fascismo e odio razziale , minacce e vilipendio delle Forze Armate (notizie.virgilio)

Ekla Vasconi è finita al centro della bufera per via delle critiche rivolte ai colleghi durante il programma (ilgiornale)

Udinese-Salernitana 1-1 pagelle: Tchaouna e Kamara gol da oscar, chance sprecata dai granata - Non serve a nessuno il pareggio (1-1) tra l’Udinese e la Salernitana. I friulani restano ancora nella zona che scotta e in casa allungano una striscia ... Sorridenti, mano nella mano e uniti. Così ...sport.virgilio

Speranza: 'Ancora incessanti minacce di morte dai no vax' - "Continuano incessanti le minacce di morte e gli insulti quotidiani da schegge della galassia no vax": lo ha scritto l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post pubblicato su Facebook per ...ansa

“I No Vax mi minacciano ancora, per questo non mi sono candidato in Basilicata”. La confessione dell’ex ministro Speranza - Gli hanno chiesto di candidarsi ma ha dovuto rinunciare per gli strascichi dei tre anni da ministro della Salute durante la pandemia ...bari.repubblica