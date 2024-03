Occhio pigro nei bambini? L’insidia si può prevenire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 - L’ambliopia – meglio nota come “” - va diagnosticata per tempo nei, altrimenti potrebbe non essere più curabile in età matura. Questo lo scopo della Campagna contro l’ambliopia promossa dal Rotary Club Firenze Nord e appena conclusa nelle scuole dell’infanzia del Comune di Firenze. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, ha permesso di effettuare un semplice ma utile screening in 28 scuole fiorentine. Due medici ortottisti hanno visitato circa 600dell’ultima classe, con un’età media di 5 anni. Non un controllo invasivo ma un vero e proprio gioco al quale i piccoli "pazienti” hanno partecipato volentieri. Dalla misurazione della vista leggendo a distanza una lettera E di varie dimensioni e diversamente orientata. Alla ricerca di una figurina nascosta in una ...