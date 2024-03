Nvidia svela il suo superchip e traina lo sviluppo dell’IA

(Di martedì 19 marzo 2024) La rincorsa adovrà accelerare. La grande concorrenza che minaccia l’azienda statunitense è chiamata ad adattarsi alle novità presentate dal ceo Jensen Huang durante la conferenza degli sviluppatori, svoltasi in uno stadio da hockey sul ghiaccio della Silicon Valley, il Sap Forum dove giocano gli Sharks. E ciò che è statoto non è niente di banale, bensì di rivoluzionario. Il GPU B200 Blackwell – nome in onore del primo afroamericano a diventare membro della National Academy of Sciences, David Blackwell – sarà infatti in grado di sommare la potenza di due semiconduttori messi insieme, che grazie ai 208 miliardi di transistor permetteranno di avere prestazioni venti volte superiori rispetto al già noto H100 (che ne contiene 80 miliardi). Per essere pratici e capire fin dove si è spinta, basta immaginare la potenza di ...

