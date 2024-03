Nuovi velox ad aprile | il Comune accelera | ecco dove

(Di martedì 19 marzo 2024) Bologna, 19 marzo 2024 – Berti Pichat, Lenin e Togliatti. Sono queste le prime tre vie che verranno ‘addobbate’ dall’amministrazione con iapparecchi, annunciati ormai da tempo dalla giunta del sindaco Matteo Lepore. Gli apparecchi elettronici finora ‘ciechi’ su viale Palmiro Togliatti "Entro", ha segnalato lo stesso primo cittadino sabato a margine della manifestazione pro-Città 30, ed entro finesarà, c’è l’ta per i tre viali (la dicitura corretta) sopra citati che avranno delle coppie di auto, uno per senso di marcia, che multeranno chi supererà (con la minima tolleranza dei cinque chilometri orari) il limite dei 50. Non i 30, questo va sempre sottolineato, perchéai 30 ilnon li metterà e ...

Mercoledì 20 verrà acceso il velox sul rettilineo tra Garlasco e Borgo San Siro - La velocità massima consentita sarà 70 chilometri orari. Le multe potranno essere date in entrambi i sensi di marcia ...laprovinciapavese.gelocal

Città 30, una festa per il sì: "Lepore deve andare avanti". Ma gli ecologisti lo contestano - In piazza attivisti e ciclisti pro-rivoluzione. Il sindaco anticipa i cinque Nuovi velox: "Entro aprile". Ragazzi di Friday for Future ed Extinction Rebellion contro il Passante: "È un ecomostro" .ilrestodelcarlino

Fleximan arriva anche in Trentino: è il "colpo" numero 25 - 19. Di nuovo in Lombardia, troncato il palo di un autovelox a Guidizzolo, in provincia di Mantova, fra il 28 e il 29 gennaio. Con un gesto doppiamente provocatorio, Fleximan ha poi gettato il ...quattroruote