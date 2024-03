Nuovi gol per Pioli “Chukwu“ si prende il Milan

(Di martedì 19 marzo 2024) È fuori discussione che il gol di Samueze contro il Verona sia stato un gesto tecnico e atletico d’alta scuola. C’è, però, un altro aspetto da non trascurare per raccontare il primo centro in Serie A del nigeriano: quello della pazienza. La stessa di cui l’ex Villareal ha avuto bisogno nella sua prima annata italiana. Così come al Bentegodi ha aspettato che il pallone spiovesse, prima di colpirlo al momento giusto e infilzare Montipò,eze ha atteso a lungo l’istante in cui brillare nella stagione d’esordio con la casacca rossonera. Fin qui, non si può affermare che il rendimento sia stato quello auspicato in estate, quando ha siglato il contratto a Casa. Prima della sfida del Bentegodi, l’esterno contava 23 presenze fra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League, condite da appena due gol e un assist. ...

