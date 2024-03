Npsg non conosce avversari Battuta anche la capolista

(Di martedì 19 marzo 2024) Sant’Anna Tomcar 1Trading L. 3 (16-25; 21-25; 27-25; 23-25) SANT’ANNA TOMCAR TORINO: Ponzo, Sangermano 13, Salvatico 11, Acerbi 1, Genovesio 17, Costa 4, Richeri 9, Sansanelli, Arnaud 2, Stupenengo, Mellano 6. All. UsaiTRADING LOGISTIC: Louza 26, Mandoloni 5, Cormio 15, Bartolini 9, Todaro 10, Zoratti 3, Borrello 1, Moscarella 2, Briata. All. Parisi Arbitri: Pagliero e Vaschetto SAN MAURO TORINESE – Una strepitosaTrading Logistic vince sul campo dellacon una prestazione superlativa, che vale il nono successo consecutivo. Gli uomini di coach Parisi iniziano subito alla grande, imprimendo alla gara ritmi serrati. Il primo set dura appena 24 minuti con la difesa che funzionano al meglio, tenendo l’attacco di Sant’Anna a soli 16 punti. Nella seconda frazione sale in cattedra Louza ...

