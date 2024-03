Novità per il tpl a Fiumicino | nuovi orari e più corse

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024- Durante la Commissione Trasporti Pubblici, è emersa la necessità di incrementare le linee in corrispondenza deglidi ingresso ed uscita delle scuole, con particolare attenzione a Maccarese ed al quadrante nord del territorio. “I potenziamenti riguardano la linea3, in entrambi i sensi di marcia, l’o di partenza della la linea 16, posticipata di 6 minuti in modo da permettere ai pendolari in arrivo con il treno, di prendere la coincidenza verso Testa Di Lepre ed Aranova. – ha sottolineato l’Assessore al Trasporto Pubblico, Angelo Caroccia. – Gli aggiustamenti vanno a sommarsi a quelli della linea 15, potenziata nel tratto verso la scuola di via Galtelli e in direzione del i quartiere collegato ad Aranova.” “Nei prossimi giorni implementeremo inoltre la linea 8 per l’Aeroporto con un numero ...