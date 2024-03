Novellino | “Calzona potrebbe restare a Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 19 marzo 2024) Walterè intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “Acerbi nega ancora gli insulti, ma questi episodi non devono più succedere nel 2024. È ora di smetterla, non è più accettabile. Dobbiamo migliorare il calcio e invece lo peggioriamo. Dispiace ulteriormente che abbia visto protagonista un calciatore della Nazionale come Acerbi, che è sempre stato un ragazzo ed un professionista straordinario. Non so cosa gli sia passato per la testa. Ilpuò centrare la Champions? Anche la Roma ha cambiato allenatore e le cose stanno andando diversamente”. “Ilperò aveva una situazione diversa,ha raccolto una squadra a pezzi tra infortuni e rendimento. L’anno scorso lo Scudetto ha pesato molto poi psicologicamente.ora sta ricostruendo ...