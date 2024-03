Nove medaglie per il debutto della Chimera Nuoto ai Campionati Toscani

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 19 marzo 2024) La più importante manifestazione giovanile invernale ha preso il via con ottimi risultati nella sessione femminile Laha debuttato aiGiovanili Invernali con. La più importante manifestazione regionale ha preso il via a Livorno con la sessione femminile e ha visto la società aretina scendere in vasca con undici atlete che, negli ultimi mesi, erano riuscite a centrare la qualificazione nelle diverse fasce d’età e nelle diverse specialità. I positivi risultati ottenuti dal grupposono valsi un ottimo sesto posto tra ben ventotto società da tutta la Toscana nella classifica generalecategoria Ragazze, premiando il percorso di preparazione impostato ...