Notte di follia | guerriglia urbana pure alla festa religiosa | tre agenti feriti

(Di martedì 19 marzo 2024) Non bastano le partite di calcio, i grandi eventi, le manizioni pro-Palestina o quelle contro gli sgomberi. Adesso la polizia si ritrova bersaglio dei violentinelle feste dei santi, che in teoria tutto dovrebbero essere tranne che occasione per mandare all’ospedale tre. “A Palermo le Vampe di San Giuseppe sono costate ben tre poliziotti– racconta Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato – Se non sono le partite di calcio sono le convinzioni politiche, sono le motivazioni ambientaliste, o quelle antiglobalizzazione, o persino rituali medievali in occasione di feste religiose, e chi più ne ha più ne metta… insomma c’è sempre un buon motivo per aggredire le forze di polizia”. Le Vampe di San Giuseppe sono la rituale accensione di falò tradizionalivigilia ...