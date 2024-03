“Non ce l’ha fatta” Serie A in lutto | il calcio italiano sotto choc per la notizia su Joe Barone

(Di martedì 19 marzo 2024) “Siamo increduli e pieni di dolore. Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola. Da domenica, dalladel malore che lo ha colpito, siamo rimasti tutti col fiato sospeso, tra speranza e preoccupazione. Ho sempre apprezzato la passione e l’impegno con cui ha guidato la squadra, sempre a viso aperto”. Sono parole che toccano il cuore quelle del sindaco di Firenze Diego Nardella, tra i primi a commentare ladella scomparsa del dirigente. >> “Sappiamo di Garibaldi”. Grande Fratello, proprio a poco dalla finale a Perla non poteva sfuggire. E non è l’unica ad averlo scoperto: cosa sta succedendo Dopo di lui tutti i club diA. Dalla Roma, che sul suo profilo X scrive: L‘As Roma si unisce al cordoglio per questa tragica. I nostri ...

“Come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?” . Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in Aula al Senato in vista del ... (ilfattoquotidiano)

Concorso scuola 2024 : si concludono oggi le prove scritte con l'ultima sessione per la scuola secondaria. In pochi giorni sono stati esaminati 370mila candidati, attraverso una prova a risposta ... (orizzontescuola)

Levante in lutto: «Chiedo perdono» - Levante sta vivendo un doloroso lutto a causa della scomparsa di un collaboratore.Per questo ha deciso di posticipare il concerto di Firenze che doveva andare in scena ieri sera lunedì 18 marzo, come ...msn

Irriconoscibile Glenn Close: "Bella come non mai! Anche con i lividi sul naso" - Nelle immagini, che hanno letteralmente scioccato i fan, l'attrice è senza un filo di trucco ... Nota soprattutto per i suoi ruoli in "La carica dei 101" e "Attrazione fatale", Glenn Close non ha mai ...tgcom24.mediaset

Riccardo Scamarcio: «Un film porno Non lo farei mai» - Riccardo Scamarcio si è aperto rivelando frammenti della persona dietro al personaggio.Da sempre molto riservato quando si tratta della sua vita personale, l’attore ha delineato fin da subito un confi ...msn