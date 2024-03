No all' intervento diretto Ucraina | il piano di Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) «In questi giorni si è molto parlato della proposta avanzata in particolare dalla Francia circa un possibiledi truppe di nazioni dell'Unione europea in: la nostra posizione non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi, che consideriamo foriera di una escalation pericolosa da evitare invece ad ogni costo. Spero che questo parlamento sia compatto nel rispondere con noi sul punto». Così il premier Giorgia, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo che discuterà di guerra in, sicurezza e difesa comune, Gaza, allargamento dell'Ue, relazioni esterne, migrazione, agricoltura e semestre europeo. «Come ci si può ragionevolmente sedere a un tavolo di trattative con qualcuno che non ha mai rispettato gli impegni assunti? Ecco ...