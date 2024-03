Niente più Vodafone entro 5 anni | al via le pratiche | la soluzione per i clienti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 19 marzo 2024) Notizia a sorpresa per tutti idel noto gestore telefonico. Cosa cambierà nei prossimi 5: tutte leavviate. Sorprende e non poco quanto in corso attualmente in Italia, dove lo storico gestore telefonicopotrebbe sparire da qui a 5. Le ultime news narrano infatti di un accordo da ben 8 miliardi di euro con Swisscom, agenzia sul mercato già dal 2007 quando acquisì circa l’82% delle quote di Fastweb, prima di entrare in possesso anche della rimanente “fetta di torta” nei successivi. Ha fatto però ancor più scalpore quanto emerso circa la possibile sparizione diItalia, uno dei più duraturi gestori telefonici giunto in Italia nel lontano 2002. Tutti i dettagli sull’accordo in procinto di essere ...