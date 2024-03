Niente comunicato dell’Inter per Acerbi | lui non ha cambiato versione Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 19 marzo 2024) Oggi c’è stato l’incontro trae la dirigenzaper parlare del caso di razzismo in cui il difensore del club è coinvolto. L’Inter però non farà alcunsulla vicenda, lo spiega Barzaghi, inviato Sky. Nessunda partesul confronto con«L’Inter ha deciso di non fare unstampa. Il confronto c’è stato, in questo confrontoha ribadito di non avere avuto alcun intento discriminatorio nelle frasi dette a Juan Jesus e di conseguenza il club, avendo recepito la sua posizione ha deciso di non fare alcunsarà ascoltato dalla procura federale nei prossimi giorni, dove racconterà la suadei fatti, completamente ...