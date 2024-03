Netanyahu | A Rafah per eliminare Hamas

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 19.55 "Dobbiamo tutti restare uniti contro la posizione degli Stati Uniti secondo cui non dovremmo andare a". Lo ha detto il premier israelianoparlando alla commissione della Knesset "Ho detto a Biden nella forma più chiara possibile che siamo determinati a portare a termine l'eliminazione dei battaglioni die non c'è modo di farlo senza un ingresso di forze di terra sul posto". Entrare aè "necessario per", ha insistito.Intanto ha annunciato l'invio di una delegazione in Usa per discutere