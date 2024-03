Netanyahu | ' senza operazione a Rafah non si elimina Hamas'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Ho detto a Biden nella forma più chiara possibile che siamo determinati a portare a termine l'zione dei battaglioni die non c'è modo di farloun ingresso di forze di terra sul posto". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminnella Commissione affari esteri della Knesset aggiungendo che occorre distruggere "anche il battaglione e mezzo dirimasto nella zona centrale della Striscia. "Con gli Usa - ha ammesso- ci sono divergenze d'opinione non sull'zione dima sulla necessità, per farlo, di entrare a".