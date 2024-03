Net zero | 2050 no | 2060 forse | probabilmente mai

(Di martedì 19 marzo 2024) La leggenda narra che Icaro, figlio di Dedalo e di Naucrate, rinchiuso dal re di Creta nel labirinto costruito da suo padre vi fuggi con le ali di penne modellate con la cera sul suo corpo dal padre stesso. Il padre conscio dei rischi della soluzione utilizzata raccomanda al figlio di non avvicinarsi al sole. Com’è finita lo sappiamo tutti: Icaro si avvicinò al sole e le ali sciogliendosi lo fecero precipitare in mare. Analogamente chi oggi si avvicina troppo alla realtà della transizione energetica si trova alle prese con una soluzione che gli si scioglie tra le mani.. Lo scetticismo pervade i dirigenti delle società alle prese con le sfide legate all'attuazione dei piani di decarbonizzazione. Oltre a prendere coscienza della complessità di quanto sono chiamati a fare, realizzano chel’idea di cambiare le fondamenta energetiche di un'economia mondiale da ...

